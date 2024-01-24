Ankara’da Erdoğan-Reisi zirvesi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere Ankara’ya geldi. Reisi, Beştepe’de resmi törenle karşılandı. İran Cumhurbaşkanı’nın, Erdoğan’la görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Gazze’deki son gelişmeler ve bölgesel konuları ele alacak.

Ankara’da Erdoğan-Reisi zirvesi

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İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı ile görüşmek ve -İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı’na katılmak üzere ’ya geldi.

Reisi ve beraberindeki heyeti Ankara’ya getiren uçak, saat 13.54’te Esenboğa Havalimanı’na indi.

Reisi’yi, Esenboğa Havalimanı’nda, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk, İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ve diğer yetkililer karşıladı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

İran Cumhurbaşkanı Reisi için Beştepe’de resmi tören yapıldı.

Erdoğan ile Reisi arasındaki resmi görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son gelişmeler, Irak, Suriye, Kafkasya, Afganistan ve Ukrayna'daki savaş gibi bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

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