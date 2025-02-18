Ankara'da Erdoğan-Zelenski zirvesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş artık sona ermeli
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya geldi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın artık son bulması gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahbi olacaktır." dedi. Zelenski ise, barış masasında Türkiye ve Avrupa'nın da olması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Lideri Zelenski'nin görüşmesi sona erdi. Görüşme 3 saat sürdü.
Görüşmenin ardından iki lider ortak açıklama yaptı.
"Savaş artık sona ermeli" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savaşın kazananın barışın kaybedeni olmaz. Çok sayıda masumun ölümüne ve muazzam bir yıkıma neden olan bu savaş artık sona ermelidir. Her iki taraf için güvenilir bir arabulucu olmaya samimi olarak gayret gösterdik. Gelinen aşamada sayın Trump'ın savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması için başlattığı bir diplomatik girişim mevcut. Bu yaklaşım Türkiye'nin son 3 yıldır izlediği politika ile örtüşüyor." dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;
"Müzakere sürecinin kalıcı bir barışla sonuçlandırılması için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdim. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır. Zelenski ile görüşmemizde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğimizi bir kez daha hatırlattım."
"Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği bizler için çok çok önemli. Toprak bütünlüğüne Türkiye'nin saygısını hep anlattık. Bundan sonraki süreçte de özellikle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü bizim olmazsa olmazımızdır. Egemenliği aynı şekilde olmazsa olmazımızdır."
"Barışın temini ile alakalı bir an önce adım atalım istiyoruz. Adil bir barış için tüm dünya barıştan yana tavır almalı. Temennim odur ki gerek Dışişleri Bakanımın muhatabıyla görüşmelerinde gerek Putin ile görüşmelerimde barışla ilgili yolu temin ederiz ve adımları da atarız"
"BARIŞ MASASINDA TÜRKİYE VE AVRUPA DA OLMALI"
Ukrayna Lideri Zelenski ise, "Türkiye'de artık alışık olduğumuzu misafirperverlik ve Ukrayna-Türkiye müzakerelerinde yapıcı yaklaşımınızdan son derece memnunum. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda her zaman çok ilkelidir. Tüm küresel süreçleri görüştük. Savaşı bitirecek süreci ele aldık. Barış masasında Türkiye ve Avrupa da olmalı." dedi.
"ABD-RUSYA GÖRÜŞMESİ SÜRPRİZ OLDU"
Herkesten çok savaşın bitmesini istediklerini belirten Zelenski, "Bunu istiyoruz ama arkamızdan bir şeyler kararlaştırılsın demiyoruz. Ukrayna olmadan 'Ukrayna'da savaşı nasıl bitiririz' tartışması olmaz. Amerika-Rusya görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Biz medyadan bu bilgiyi öğrendik. Ben Suudi Arabistan'a gitmeyeceğim." diye konuştu.
"İLK ADIM ESİR TAKASI OLMALI"
"Bana göre bugün itibariyle gayet açık ki silahla cephede hiçbir taraf kazanamaz. Rusya bunu istiyordu ama yapamadı. Ukrayna bağımsızlığını korudu. Çok yüksek bir bedel ödedi. Diplomasiye geçiş olmalı ama adil bir barışa yol açmalı. Bugün bu müzakereleri yapan hiçbir oyuncu esirlerin değişimini görüşmüyor. Ama durum zaten bunu haykırıyor. Putin gerçekten bu savaşı bitirmek istiyorsa esir değişimi yapılmalı. Bu korkunç savaşın tekrarlanmaması için garantiler önemli. Ukrayna'nın NATO üyesi olacağı umudunu verebilirlerdi. Ama ABD'den maalesef bu desteğini duymuyoruz. Bence Rusya'nın bu büyük isteği bu sonuçla aynı anlama geliyor. Biz asker konuşlandırma konusunda bahsedebiliriz."
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