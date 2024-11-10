Ankara'da eşinin karaciğeri ile hayata tutundu

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Çağlar Güneş'e 3 yıl önce alkole bağlı karaciğer yetmezliği tanısı konuldu.

İlerleyen süreçte durumu ağırlaşan Güneş, Etlik Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı ve nakil olması gerektiği belirtildi. Ardından eşi Aycan Güneş, nakil için donör olabileceğini söyledi.

Yapılan tetkikler sonucunda Aycan Güneş'in eşine organ bağışında bulunabileceğine karar verildi. Çağlar Güneş, eşinden nakledilen karaciğerle yeniden hayata tutundu.



"EŞİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Çağlar Güneş, nakil öncesinde farklı hastanelerde tedavi gördüğünü ancak bir sonuç alamadığını ve son olarak Etlik Şehir Hastanesi'ne başvurduğunu belirterek, "Buradaki doktorlar, artık karaciğerin tamamen yetersiz olduğunu ve nakil olmam gerektiğini söyledi. Bu süreçte eşim, 'Tetkiklerimiz uygun çıkarsa tabii ki seve seve veririm' dedi. Yapılan tetkikler sonucunda eşimin donör olmasında herhangi bir sıkıntı görülmedi ve ameliyatımız başarılı bir şekilde gerçekleşti, Eşime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"ASLA TEREDDÜT YAŞAMADIM"



Aycan Güneş ise organ nakil listesine girip beklemek istemediklerini söyleyerek, "Çünkü ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyoruz. Ve eşim orada sürekli rahatsızlıklar yaşıyordu. O yüzden açıkçası beklemek istemedik. Donörlüğüm de uygun bulununca ameliyat sürecimiz başladı. Çok şükür her şey çok güzel ilerledi. Hayat kurtarma kısmında asla bir tereddüt yaşamadım ama; işte ameliyat korkusu, nasıl olacak, nasıl yapılacak, uyacak mı, uymayacak mı, daha sonrasında onu iyileştirebilecek miyim? Yoksa hani hayat kurtarma açısından gerçekten asla bir tereddüt yaşanmıyor. Yani en azından ben yaşamadım, kimsenin de yaşamadığını düşünüyorum" diye konuştu.