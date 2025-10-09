Ankara'da eski eşini silahla rehin aldı

Ankara'da boş arazide eski eşini rehin alan edilen şüpheli, polis tarafından ikna edilerek, gözaltına alındı.



Olay, Pursaklar'da meydana geldi. Kimliği açıklanmayan kişi, boş arazide eski eşini silahla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin iki saat süren çabaları sonucu ikna edilen şüpheli, silahı bırakarak teslim oldu.



Gözaltına alınan şüphelinin kadını silahla rehin aldığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.