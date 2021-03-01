Ankara'da eski eşini sokak ortasında 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı

Ankara'nın sincan ilçesinde eski eşini sokak ortasında 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli koca tutuklandı.



Olay, önceki gün İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Necati Özdemir, yaklaşık 3 yıl önce boşandığı 3 çocuğunun annesi eski eşi Gülizar Ö'yü, evinin bulunduğu sokakta beklemeye başladı. Necati Özdemir, markete gitmek için dışarıya çıkan Gülizar Ö. ile konuşmak istedi.



TOKAT ATTIKTAN SONRA 12 KEZ BIÇAKLADI



Özdemir, konuşmak istemeyen Gülizar Ö'ye çıkan tartışmada önce tokat attı, sonra da 12 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Kanlar içinde kalan Gülizar Ö, gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı.



Elinde bıçakla olay yerinde bekleyen Necati Ö. ise gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı.



'ÇOCUKLARIMI BANA GÖSTERMİYOR' İDDİASI



Necati Özdemir, polisteki ifadesinde suçunu kabul etti. Özdemir, 15 yıl evli kaldıktan sonra 3 yıl önce Gülizar Ö. ile boşandıklarını, mahkemenin 3 çocuğunun velayetini annelerine verdiğini söyledi. Necati Özdemir, Gülizar Ö'nün çocuklarını kendisine göstermediğini, olay günü konuşmak için evinin bulunduğu sokağa gittiğini; ancak konuşmak istemeyince tartıştıklarını ve olayın gerçekleştiğini söyledi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Necati Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Yaralanan Gülizar Ö'ye ilk müdahaleyi yapan Fatma Özpamuk da eski eşinin kadına arkasından saldırdığını ileri sürerek, "1 haftadır buralarda dolanıyormuş. İlk müdahaleyi biz yaptık kadına. Yaralarına tampon yaptık. Son durumunun iyi olduğunu öğrendim" dedi.