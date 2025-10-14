Ankara'da eski sevgili dehşeti: Merve yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Ankara'da eski erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövülen Merve yoğun bakımda tedavi görüyor.



Olay, önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Merve Ongun (25), evine dönüşte, bir hafta önce ayrıldığı Kaan B. (27) ile karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Merve Ongun, Kaan B.'nin motosikletini devirdi. Bunun üzerine Kaan B., Ongun'u sokak ortasında dövdü. Merve, aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle ağır yaralandı.

"MOTOSİKLETLE KAZA YAPTIK"

Kaan B.'nin 112 Acil Servisi arayıp, "Motosikletle kaza yaptık." diyerek ihbarda bulunduğu iddia edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Ongun, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadeleri sonucunda Ongun'u dövdüğü ortaya çıkan Kaan B., gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"MOTOR KAZASI YAPTIK DİYE YALAN SÖYLÜYOR"



Merve Ongun’un ablası Tülay Yılmaz, kardeşinin eve gelirken şüphelinin motosikletle önünü kestiğini, sonra da parka götürdüğünü ileri sürdü.

Yılmaz, "Direkt zaten çok can alıcı bir tokatla kardeşimi yere seriyor. O anda bilinç kapanıyor. Beyin kanaması geçirmeye başlıyor. Bu şahıs 112'yi arıyor, 'Biz motor kazası geçirdik.' diye yalan söylüyor." dedi.



"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ"



Abla Yılmaz, kardeşinin çok ciddi bir ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu söyleyerek, "Şu an kafatasının yarısı karnının içine gömüldü. Hayati tehlikesi var. Doktorlar 'yaşasa bile muhtemelen felç kalacak." diyor. En ağır cezayı alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.