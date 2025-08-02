Ankara'da evinde yastıkla boğulan Karsu, toprağa verildi

Ankara'da özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan 26 yaşındaki Karsu Aygün, önceki gün Çankaya ilçesinde arkadaşı Tuğçe D. (24) ile onun yakınının 15 yaşındaki kız kardeşini misafir olarak kabul etti.

Alkol aldıkları iddia edilen üç kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

YASTIKLA BOĞULDU

Karsu Aygün bu sırada yastıkla boğuldu.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Tuğçe D. ile Karsu'yu yastıkla boğduğu ileri sürülen 15 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Karsu Aygün'ün, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Sincan ilçesi Çimşit Mezarlığı Camisi'nde gerçekleştirilen cenazesine Aygün'ün yakınları, arkadaşları ve bölge halkı katıldı.

Tabutunun üzerine fotoğrafı ile duvak ve çiçek konulan Aygün, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.