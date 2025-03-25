Ankara'da eylem yasağı uzatıldı

Ankara Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması sonrasında alınan eylem yasağı kararını uzattı.

Valilik, il genelinde toplantı ve gösteri yasağının 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00'dan, 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59'a kadar uzatılmasına karar verdi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbir kararları uygulanmasının 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00'dan, 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59'a kadar devam edilecektir" denildi.