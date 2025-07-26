Ankara'da fabrika yangını

Ankara Sincan 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde yedek parça, taşıyıcı bantlar, rulolar ve döküm üretimi yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yoğun bir çalışma sonrası yangını kontrol altına aldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın maddi hasara neden oldu.

