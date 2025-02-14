Ankara'da fabrika yangını

Ankara'da Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.