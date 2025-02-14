Ankara'da fabrika yangını

Ankara'nın Sincan ilçesindeki palet fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Ankara'da fabrika yangını

Ankara'da Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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