Ankara'da fabrika yangını
Ankara'nın Sincan ilçesindeki palet fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Ankara'da Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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