Ankara'da faciadan dönüldü: Park halindeki otomobil yandı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde alev alan otomobil küle döndü. Alevlerin otomobilin hemen yanındaki tüp kamyonetine sıçramaması sayesinde faciadan dönüldü.

Ankara'da faciadan dönüldü: Park halindeki otomobil yandı

Olay, Kızılcahamam'da Metehan Apartmanı önünde gerçekleşti.

Sabah saatlerinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobilden alevler yükseldi.

Aracın yandığını gören mahalle sakinleri olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri söndürme çalışmaları yaptığı sırada araçta patlamalar meydana geldi.

sırasında alevlerin otomobilin hemen yanındaki tüp aracına sıçramaması sayesinde faciadan dönüldü.

Alevlere müdahalenin ardından yanan otomobil söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri araç yangını ile ilgili araştırma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Prefabrik iş yerinin içinden geçen araç başka iş yerine çarparak durdu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...