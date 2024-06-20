Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Mehmet Akif Mahallesi Gümüş Caddesi üzerinde meydana geldi.

Onur K. idaresindeki otomobil, market yönüne dönüş yapmak isteyen Bayram Savcı idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. 4 yaralı ambulansla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan sürücü Bayram Savcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Onur K., Kezban S. ve Rabia S.'nin ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.