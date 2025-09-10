Ankara'da feci kaza: 18 yaşındaki Oğuz yaşamını yitirdi

Ankara'da Oğuz Ünal'ın (18) Şabanözü-Çubuk yolunda kontrolünü yitirdiği otomobil, saat 00.00 sıralarında refüje çarparak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ünal, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Oğuz Ünal'ın cenazesinin ikindi vakti Kavaklı Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.