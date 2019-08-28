Ankara'da Gölbaşı ilçesi Ankara-Konya kara yolunun Ahiboz mevkiinde dün akşam saatlerinde Ankara'dan Konya yönünde giden Gazi Yaman yönetimindeki hafif ticari araç, Yenice Mahallesi'ne bağlanan tali yolun bulunduğu kavşaktan ana yola çıkan Hacı Erol yönetimindeki kamyona yandan çarptı.
Kazada, ön kısmı hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Gazi Yaman ile araçtaki yolcular Savaş Ceylan ve Necmettin Aytek, araç içerisinde hareketsiz kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaman, Ceylan ve Aytek'in cansız bedenleri, belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara'da feci kaza: 3 ölü
DHATürkiye
Ankara'da, hafif ticari aracın tali yoldan çıkan kamyona çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Ankara'da Gölbaşı ilçesi Ankara-Konya kara yolunun Ahiboz mevkiinde dün akşam saatlerinde Ankara'dan Konya yönünde giden Gazi Yaman yönetimindeki hafif ticari araç, Yenice Mahallesi'ne bağlanan tali yolun bulunduğu kavşaktan ana yola çıkan Hacı Erol yönetimindeki kamyona yandan çarptı.