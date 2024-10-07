Ankara'da feci kaza: Bir aile yok oldu

Ankara'da kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi öldü.



Hasan Şimşek'in (65) kullandığı 06 FHZ 31 plakalı otomobil, D-140 kara yolu İlyakut mevkisi yakınlarında park halinde bulunan 06 AZ 1452 plakalı kamyona arkadan çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlileri, sürücü Şimşek ve araçta bulunan eşi Saniye Şimşek'in (69) yaşamını yitirdiğini belirledi.



Cenazelerin Beypazarı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.