Ankara'da feci kaza: İki arkadaşın hayatını kaybettiği an

Olay, 20 Aralık Cuma günü gece saatlerinde Ankara-Samsun kara yolu Kayaş mevkisinde meydana geldi.



Atakan Ekinci ve Taner Doğan'ın aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak hasar aldı. Araçtan inen arkadaşlara arkadan gelen 06 EVT 406 plakalı otomobil çarptı. Ekinci ve Doğan çarpmanın etkisiyle savrulurken, çarpan otomobil de takla atarak durabildi.



Ekinci ve Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İki arkadaşa çarpan otomobilin sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Atakan Ekinci ile Taner Doğan'ın hayatını kaybettiği kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Yol kenarındaki akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobilin iki arkadaşa çarptıktan sonra takla atarak durabildiği anlar görüldü.