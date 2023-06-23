Ankara'da feci kaza | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'da Şereflikoçhisar- Ağaçören kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Ankara'da feci kaza | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

, dün akşam saatlerinde Şereflikoçhisar- Ağaçören kara yolu üzerinde meydana geldi. Ağaçören ilçesinden Şereflikoçhisar ilçesine doğru seyir halinde olan E.A. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen E.Ü.'nün kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücülerden E.Ü. ile diğer otomobilde bulunan N.A. ve U.A. kaza yerinde yaşamını yitirirken, diğer sürücü E.A. ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara'da feci kaza | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı - 1

Kazada ağır yaralanan E.A., kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

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