Ankara'da feci kaza | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Şereflikoçhisar- Ağaçören kara yolu üzerinde meydana geldi. Ağaçören ilçesinden Şereflikoçhisar ilçesine doğru seyir halinde olan E.A. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen E.Ü.'nün kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücülerden E.Ü. ile diğer otomobilde bulunan N.A. ve U.A. kaza yerinde yaşamını yitirirken, diğer sürücü E.A. ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.