Ankara'da feci kaza: Üniversite öğrencisi Gamze hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki otomobilin çarpıştı.



Kaza, saat 16.30 sıralarında Çayyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Beytepe Mahallesi yönüne giden iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden biri ikiye ayrıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 2 YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Ankara'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin, üniversite öğrencisi Gamze Arıcı, olduğu belirlendi.

Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ekin K.'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

