Ankara'da feci kaza | Üst geçidin ayağına çarpan araçtaki 2 kişi öldü

Öveçler'de hafif ticari aracın üst geçit ayağına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Ankara'da feci kaza | Üst geçidin ayağına çarpan araçtaki 2 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, U.C.G (22) idaresindeki hafif ticari araç, 1071 Malazgirt Bulvarı'nda üst geçidin ayağına çarptı.

Kazada sürücü U.C.G ve araçta bulunan M.K.E (24) ile E.F.K (22) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan U.C.G ve M.K.E müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı E.F.K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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