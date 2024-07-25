Ankara'da feci olay: TIR'dan fırlayan lastik can aldı

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Seyir halindeki TIR’dan fırlayan lastik, köprüden aşağı düşüp 13 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Feci olayda kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Ankara'da feci olay: TIR'dan fırlayan lastik can aldı

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’da TIR’dan fırlayan lastik, 13 yaşındaki çocuğun yaşamına mal oldu.

Kaza, Ankara-Samsun yolu üzerinde, Elmadağ mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, hareket halinde olan TIR’ın köprü üzerinde ilerlerken tekerleği çıktı ve köprüden aşağı düştü.

İlk olarak park halindeki arabaya çarpan tekerlek daha sonra o esnada aracın yanından geçen 13 yaşında kız çocuğuna çarptı.

Ankara'da feci olay: TIR'dan fırlayan lastik can aldı - 1

Çevrede bulunan vatandaşların üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ise 13 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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