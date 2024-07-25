Ankara'da feci olay: TIR'dan fırlayan lastik can aldı

Ankara’da TIR’dan fırlayan lastik, 13 yaşındaki çocuğun yaşamına mal oldu.



Kaza, Ankara-Samsun yolu üzerinde, Elmadağ mevkisinde meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, hareket halinde olan TIR’ın köprü üzerinde ilerlerken tekerleği çıktı ve köprüden aşağı düştü.



İlk olarak park halindeki arabaya çarpan tekerlek daha sonra o esnada aracın yanından geçen 13 yaşında kız çocuğuna çarptı.