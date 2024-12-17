Ankara'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında 12 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı.



Ekiplerce adresleri tespit edilen şüphelilerden 10'u yapılan operasyonda yakalandı.



Öte yandan, Hava Kuvvetleri Komutanlığında "mahrem hizmetler" yapılanmasına ilişkin, iltisaklı ve irtibatlı oldukları anlaşılan daha önce ilişiği kesilmiş askeri personelle 4'ü mahrem imam toplam 17 şüphelinin gözaltına alınması için karar çıkarıldı.



Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin cumhuriyet başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlerine devam ediliyor.