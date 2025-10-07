Ankara'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı kararı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, /PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında düzenlendi.

Soruşturmada 5'i daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş olan 6 şüpheli hakkında kararı çıkarıldı.

