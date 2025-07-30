Art arda FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "güncel finans yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada; Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ soruşturmalarında ele geçen dijital materyal çözümlemeleri, teknik ve fiziki takip, bugüne kadar alınan ifadeler ve fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ'nün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen 6 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına karar verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.

FETÖ'NÜN ADALET TEŞKİLATI MAHREM YAPILANMASINA OPERASYON

FETÖ'nün Adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik 6 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin Adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.

Örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel hat irtibatı olan ve haklarında çeşitli deliller elde edilen biri aktif görevde olmak üzere, toplam 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.