Ankara'da FETÖ operasyonu. 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı
25.03.2026 08:58
Ankara merkezli iki ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında örgütsel faaliyetlerde bulunan ve ByLock kullanan 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda, haklarında örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve ByLock kullandıkları tespit edilen 9 şüpheli için Ankara merkezli iki ilde gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.