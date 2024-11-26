Ankara'da FETÖ/PYD operasyonunda 35 gözaltı
Ankara'da yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne öye oldukları gerekçesiyle örgüt tarafından ‘mahrem imam’ olarak görevlendirilen, 7’si kamuda aktif olarak çalışan çalışan kamu personeli olmak üzere, 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda, örgüt tarafından ‘mahrem imam’ olarak görevlendirilen, 7’si halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere Emniyet Mahrem Sorumlusu 35 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.
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