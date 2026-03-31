Ankara'da FETÖ soruşturması. 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) çalışmaları sonucunda 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içinde faaliyet gösteren şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.

12 GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandığı anlaşılan, örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arama kayıtları bulunan ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlerine ilişkin beyanların bulunduğu 12 şüpheli tespit edildi.

BEŞ ŞÜPHELİ KAMU KURUMLARINDA GÖREVLİ

Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarından 5'i görevde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA MERKEZLİ 4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.