Ankara'da FETÖ soruşturmasında 39 gözaltı kararı

FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 39 gözaltı kararı
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'nün Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 8'i "mahrem imam", 2'si görevde 2'si ihraç 4 subay, 7'si görevde 7'si ihraç 14 astsubay, 2'si görevde uzman çavuş ve 11'i eski askeri öğrenci olmak üzere 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Şüphelilerin, örgütün haberleşme yöntemlerinden olan "kontörlü sabit hatlar" üzerinden iletişim kurdukları belirlendi.

Zanlıların yakalanmasına yönelik işlemler Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

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