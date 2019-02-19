Son dakika haberi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ mensuplarını ardışık şekilde arayarak örgüte taban oluşturmaya çalışan Yasemin Ö. ve şüpheli ile irtibatlı kişilerin bulunduğu 37 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Örgütün kadın yapılanmasında etkin rolü bulunduğu ve FETÖ terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma ya da dava bulunan kişilerin eşleri olan kadınlarla irtibat sağladığı tespit edilen Yasemin Ö. ile eşi Nihat Ö., Ankara'da saklandıkları evde gözaltına alındı.



Yasemin Ö.'nün kaldığı evde yapılan aramada, döviz ve TL cinsinden yüksek miktarda para ele geçirildi.



Operasyon kapsamında, Yasemin Ö. ve eşinin yanı sıra Yasemin Ö.'nün en fazla iletişim halinde olduğu, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı bulunan Hatice G. ve eşi Adem G.'nin dahil olduğu çoğu kadın 30 şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınanların, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirileceği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.