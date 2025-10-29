Ankara'da fırtına ve hortum: Konteynerin altında kalan baba öldü, 3 çocuğu yaralı

Ayaş ilçesine bağlı İlhanköy Mahallesi’nde baba Üçler K., 3 çocuğu ile piknik yapmak için kendisine ait hobi bahçesine gelerek mangal yaktı.

Çocuklar ise şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle, hobi bahçesinde bulunan konteynere sığındı.



Bir süre sonra gün boyu etkili olan şiddetli rüzgarın ve hortumun etkisiyle hobi bahçesinde bulunan konteyner ev devrildi.