Ankara'da fırtına ve hortum: Konteynerin altında kalan baba öldü, 3 çocuğu yaralı

Ankara'da, çocukları ile piknik yapan baba, şiddetli rüzgar ve hortumlar nedeniyle devrilen konteynerin altında kalarak hayatını kaybetti.

Ankara'da fırtına ve hortum: Konteynerin altında kalan baba öldü, 3 çocuğu yaralı

Ayaş ilçesine bağlı İlhanköy Mahallesi’nde baba Üçler K., 3 çocuğu ile piknik yapmak için kendisine ait hobi bahçesine gelerek mangal yaktı.

Çocuklar ise şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle, hobi bahçesinde bulunan konteynere sığındı.

Bir süre sonra gün boyu etkili olan şiddetli rüzgarın ve hortumun etkisiyle hobi bahçesinde bulunan konteyner ev devrildi.

Ankara'da fırtına ve hortum: Konteynerin altında kalan baba öldü, 3 çocuğu yaralı - 1 Oluşan hortum nedeniyle çevredeki araçlar ve malzemeler parampara oldu. 

Mangal ateşinin başında bekleyen Üçler K., 25 metre sürüklenen konteynerin altında kaldı. Konteynerin devrildiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Üçler K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Konteynerin içinde mahsur kalan ve hafif şekilde yaralanan 3 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...