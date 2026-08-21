Ankara’da fuhuş operasyonu. 12 şüpheli tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği "özel soruşturma ekipleri" oluşturdu.



Etimesgut ve Sincan ilçelerinde günübirlik kiraya verilen evlerde fuhşa aracılık ve yer temini yapıldığı belirlendi.



12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Düzenlenen operasyonlar ile suçüstü yakalanan şüphelilerin telefonlarına el konuldu. "Fuhşa Aracılık" suçundan 18 şahıs gözaltına alınırken, 12 şüpheli tutuklandı, 2 şahsa ise ev hapsi verildi.



29 MAĞDUR KADIN KURTARILDI



Ayrıca 50 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvuruldu. 29 mağdur kadın ise kurtarıldı.



Çalışmalar kapsamında 136 farklı günübirlik ev 33 defa denetlenirken, kayıt dışı konaklamadan 4 milyon 194 bin 79 lira cezai işlem uygulandı.



BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara gözbebeğimiz başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız." dedi.

Gürlek şöyle devam etti:

- Bu vesileyle soruşturmaları titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımıza; sahadaki çalışmaları başarıyla gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüze, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüze ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

- Vatandaşlarımız müsterih olsun: Devletin nefesi, bu kirli düzenlerden menfaat sağlayanların üzerindedir. Suçtan kazanç sağlayanların kurdukları düzenler birer birer ortaya çıkarılacak; elde edilen suç gelirlerinin üzerine gidilecek ve sorumlular hakkında kanunların öngördüğü işlemler kararlılıkla uygulanacaktır."