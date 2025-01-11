Ankara’da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı, 20 kadın koruma altında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu'nun başlattığı soruşturma kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçu kapsamında 13 şüpheli tespit edildi. Polis ekipleri, 2 eğlence mekanı ile 3 otele yapılan operasyonlarda, aralarında işletme sahipleri, müdürler ve çalışanların da bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularında 24 ayrı dosyadan ifade verdi.

20 KADIN KORUMA ALTINDA



Operasyonlarda, fuhşa zorlandığı tespit edilen 20 kadın ise koruma altına alındı.

3 OTEL İLE 2 EĞLENCE MEKANI KAPATILDI



Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararıyla 3 otel ile 2 eğlence mekanı mühürlenip, kapatıldı.