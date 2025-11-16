Ankara'da fuhuş ve dolandırıcılık operasyonu

16.11.2025 09:06

Ankara'da fuhuş ve dolandırıcılık operasyonu
DHA

DHA

Ankara'da gece kulüplerine yönelik fuhuş ve dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. "Baltuzağı" ve "Balkız" rumuzlu kadınların erkekleri aşk vaadiyle dolandırdığı ortaya çıktı.

Ankara'da Ahlak Büro ekipleri, Asayiş, Narkotik, Çocuk ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gece kulüplerine operasyon düzenledi.

 

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 4 iş yeri mühürlendi.

DHA

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

AŞK VAADİYLE DOLANDIRICILIK

 

Bu mekanlarda bazı kadınların internet üzerinden tanışıp buluştukları erkekleri aşk vaadiyle dolandırdıkları, aldıkları paranın bir kısmını ise işletmelere verdikleri tespit edildi.

 

"Baltuzağı" ve "Balkız" olarak anılan kadınların sık sık mekân değiştirdiği ve görüştükleri erkeklere izlerini kaybettirdiği belirlendi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram