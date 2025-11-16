Ankara'da fuhuş ve dolandırıcılık operasyonu
16.11.2025 09:06
DHA
Ankara'da gece kulüplerine yönelik fuhuş ve dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. "Baltuzağı" ve "Balkız" rumuzlu kadınların erkekleri aşk vaadiyle dolandırdığı ortaya çıktı.
Ankara'da Ahlak Büro ekipleri, Asayiş, Narkotik, Çocuk ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gece kulüplerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 4 iş yeri mühürlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
AŞK VAADİYLE DOLANDIRICILIK
Bu mekanlarda bazı kadınların internet üzerinden tanışıp buluştukları erkekleri aşk vaadiyle dolandırdıkları, aldıkları paranın bir kısmını ise işletmelere verdikleri tespit edildi.
"Baltuzağı" ve "Balkız" olarak anılan kadınların sık sık mekân değiştirdiği ve görüştükleri erkeklere izlerini kaybettirdiği belirlendi.