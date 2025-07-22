Ankara'da Furkan Vakfı'nın dernek binası mühürlendi

Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü, Alparslan Kuytul'un lideri olduğu Furkan Vakfı'na bağlı Furkan Eğitim ve Araştırma Derneği’ne ait merkez bina ile Sincan, Şentepe ve Ulus ilçelerindeki üç temsilcilikte denetim gerçekleştirdi.

Dernek binalarında izinsiz lokal faaliyeti yürütüldüğü gerekçesiyle idari para cezası kesilerek merkez bina ve üç temsilciliğin mühürleneceği tebliğe edildi.

MERKEZ BİNA MÜHÜRLENDİ

Bugün polis eşliğinde merkez bina mühürlenirken, vakıf üyeleri bina önünde toplanarak, karara tepki gösterdi.

Polisle kalabalık arasında arbede yaşandı.

Mühürleme işleminin tamamlanması ardından vakıf üyeleri bu kez Ulus'taki Atatürk heykeli önüne yürüdü.

Alanda toplanan grup, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerine tepki gösterdi.