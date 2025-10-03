Ankara'da gecekondu yangını
Ankara'nın Sincan ilçesinde, yangın çıkan bir gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Ankara'nın Sincan ilçesi Fatih Mahallesi Kıyı Sokak'taki bir gecekonduda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
