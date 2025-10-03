Ankara'da gecekondu yangını: Tüp patladı iddiası
Ankara'da yangın çıkan bir gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangının tüp patlaması nedeniyle başladığı ileri sürüldü.
Ankara'da alevlere teslim olan bir gecekondu, kullanılamaz hale geldi.
İddiaya göre, Sincan ilçesindeki bir gecekonduda öğle saatlerinde tüp patlaması nedeniyle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Ankara Sincan
- Yangın
- İtfaiye