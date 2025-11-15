Ankara’da gençler neden tabelalara asılıyor?

SIRADAN NESNENİN SIRADAN YAPITA DÖNÜŞMESİ

Marcel Duchamp'ın sıradan nesneleri sanat yapıtına dönüştürmesiyle başlayan süreç, bugün sosyal medya ile yeni bir boyut kazandı. Sıradan bir yön tabelası, gençlerin müdahalesiyle adeta bir halk sanatı yapıtına, bazı Avrupa kentlerinde gördüğümüz bir tür etkileşimli bir entsel heykele dönüştü. Yeni kuşak, çevresindeki sıradan nesneleri bir ifade aracına çevirmekte daha cesur. Sıradan bir sokak tabelası artık sadece yön gösteren bir işaret değil; kimlik ifadesinin, mizahın ve toplu yaratıcılığın bir aracı. Bu gençler, şehrin verili unsurlarını yeniden anlamlandırarak, kentsel alanı kendi oyun ve gösteri alanlarına dönüştürüyorlar.

SOSYAL BULAŞMA VE FOMO

Tek açıklama bu değil tabii ki. Tabelaya asılma akımının hızla yayılması, "sosyal bulaşma" kavramıyla da ilgili. İnsanlar, özellikle belirsizlik durumlarında, başkalarının davranışlarını örnek alırlar. FOMO (Fear of Missing Out - Kaçırma Korkusu) fenomeni, gençleri harekete geçiren bir diğer önemli bir motivasyon kaynağıdır. Herkesin yaşadığı bir deneyimin dışında kalmak, sosyal izolasyon korkusunu tetikler ve herkes “aynı” şeyi yapmaya başlar.

MEKANSAL AİDİYET VE YENİ KUŞAĞIN KİMLİK ARAYIŞI

"En Ankara fotoğrafım" etiketi de rastlantısal değil. Bu tabela, bir yön göstergesi olmanın ötesinde, Ankaralılık kimliğinin ve “Ankara”da olmanın sembolik bir göstergesi haline geldi. Yeni kuşak gençler, dijital göçebe olarak tanımlansalar da paradoksal bir şekilde bir yandan da aslında yerel kimliklerine, kentlerine, mahallerine daha fazla tutunuyorlar. Kentsel semboller üzerinden kimlik ifadesi, onların hem küresel hem yerel olma çabasının bir yansıması. Bu gençler için aidiyet, büyüklerinin anladığı gibi sabit ve verili değil; her fotoğraf, hem Ankaralılığı yeniden tanımlıyor hem de bu kimliği dijital dünyada görünür kılıyor.

KURUMSAL ESNEKLİK VE YARATICI ÇÖZÜM

Yetkililerin önce tabelayı yenilemesi, ardından barfiks demiri eklemesi ise aslında bu kural dışılığı frenleyen, otoritenin halk kültürüyle uzlaşmasının ilginç bir örneği. Bu yaklaşım, yasaklama yerine davranışı güvenli bir şekilde kanalize etmeyi tercih eden pragmatik bir çözüm. Eklenen barfiks demirinin de sahiplenilerek artık ona asılınması, aslında yine Bandura'nın "karşılıklı belirleyicilik" kavramını örnekliyor:

Çevre davranışı etkiler, davranış çevreyi değiştirir ve bu döngü devam eder. Gençlerin eylemi kentsel mobilyayı değiştirdi; değişen mobilya da güvenli bir etkileşim alanı yarattı.

DİJİTAL ÇAĞIN GETİRDİKLERİ VE 15 DAKİKALIK ŞÖHRET

Artık mesele sadece 15 dakikalığına meşhur olmak değil; o 15 dakikayı nasıl özgün, üretken ve anlamlı kılacağını bilmek. Bu ritüeller, geleneksel toplumsallaşma biçimlerinin yerini alarak, gençlerin kimlik arayışlarına yeni yanıtlar veriyor. Yani sosyal medya sadece bilgi aktarmaz, aynı zamanda davranış modelleri sunar ve sosyal kabulleri şekillendirir diyebiliriz.

SONUÇ: MODERN ANLAM ARAYIŞI

Bu olaydan çıkarılacak sonuç açık: İnsan davranışı, ne kadar saçma görünürse görünsün arkasında anlaşılabilir psikolojik motivasyonlar barındırır. Bir tabelaya asılmak, yeni kuşağın yaratıcılığını, aidiyet arayışını ve kimlik ifadesini yansıtan güçlü bir sembol.

Dikkatle ve açıklıkla bakınca Shakespeare'in tiyatro metaforu, Warhol' un şöhret kehaneti ve Bandura'nın sosyal öğrenme kuramının bu olayda buluştuğunu görebiliyoruz. Sıradan bir yön tabelası, gençlerin dokunuşuyla yerel kültürel bir ikona dönüşüyor. Yetkililerin bulduğu yaratıcı çözüm ise kurumların yeni kuşağın yaratıcı enerjisini anladığında ve ona alan açtığında neler olabileceğinin güzel bir örneği. Belki de 21. yüzyılda şehirlerimizi yaşanabilir kılan, işte bu tür kendiliğinden, yaratıcı ve katılımcı eylemler olacak.