Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, atık kağıt geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.



Dağyaka Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.



Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.



Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

