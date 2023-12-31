Ankara'da gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı

Kaza, Ankara-İstanbul D-750 karayolu Kızılcahamam ilçesi Kızılcaören mevkiinde meydana geldi. Gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracı ile takla atarak ormanlık alana uçtu.

Araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 4 vatandaş ise daha sonra hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

