Ankara'da gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı

Kaza, Ankara-İstanbul D-750 karayolu Kızılcahamam ilçesi Kızılcaören mevkiinde meydana geldi. Gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracı ile takla atarak ormanlık alana uçtu.
Araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 4 vatandaş ise daha sonra hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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