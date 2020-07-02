Ankara'da gösteri ve yürüyüşlere kısıtlama

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Ankara'da toplantı, yürüyüş ve gösterilere yasak getirildi.

Konuyla ilgili Ankara Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.

Kentte son günlerde corona virüs vaka sayısında artış yaşandığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Salgının engellenmesi adına, il UHK kararı uyarınca ilimizde maske zorunluluğu ve diğer kısıtlamaların yanısıra her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetler 15 gün süreyle kısıtlanmıştır."



BARO MİTİNGİNE İZİN VERİLMEYECEK

Baroların çoklu baro sistemini de içeren kanun teklifine tepki için yarın Ankara'da Büyük Savunma Mitingi yapacağı açıklanmıştı. Bu kararın ardından mitinge izin verilmeyecek.