Ankara'da günübirlik kiralık evler ve eğlence mekanlarına baskın

Ankara 'da eğlence mekanlarında fuhuş tuzağı kuran şebekelere yönelik operasyon yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele birimleri iki ilçede operasyon gerçekleştirdi.

29 MAĞDUR KADIN KURTARILDI

Çalışmalar kapsamında, Etimesgut'ta günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığına ilişkin yürütülen soruşturmada 50 ayrı eylem tespit edildi. Ekipler, 29 kadın mağdur, 47 bilgi sahibi ve 21 şüpheli belirledi.

ALTI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı; şüphelilerden altısı tutuklandı, dördü hakkında adli kontrol kararı verildi.

ÇANKAYA'DA EĞLENCE MEKANLARINA OPERASYON

Çankaya'da faaliyet gösteren beş eğlence mekanına yönelik soruşturmada ise insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Polis, 26 şüpheliyi gözaltına aldı; 15 yabancı uyruklu kadın ile yasal kalış hakkı bulunmayan üç kişi tespit edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Gürlek, "İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara gözbebeğimiz başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız." dedi.

Gürlek şöyle devam etti:

- Bu vesileyle soruşturmaları titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımıza; sahadaki çalışmaları başarıyla gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüze, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüze ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

- Vatandaşlarımız müsterih olsun: Devletin nefesi, bu kirli düzenlerden menfaat sağlayanların üzerindedir. Suçtan kazanç sağlayanların kurdukları düzenler birer birer ortaya çıkarılacak; elde edilen suç gelirlerinin üzerine gidilecek ve sorumlular hakkında kanunların öngördüğü işlemler kararlılıkla uygulanacaktır."