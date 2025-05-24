Ankara'da hafif ticari araç ile polis aracı çarpıştı

Ankara'da bir otomobil, polis aracına çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Ankara'da hafif ticari araç ile polis aracı çarpıştı

'da meydana gelen kazada, hafif ticari araç, polis aracına çarptı.
Kaza gece saatlerinde Yenimahalle'de meydana geldi.

Polis aracı, 06 MD 3878 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu polis ve diğer araçtaki vatandaş yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar hastaneye götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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