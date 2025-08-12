Ankara'da hafriyat kamyonu dehşeti: İki ölü
Ankara'da bir hafriyat kamyonu, yol kenarında yürüyen iki kişiyi altına aldı. Olayda kamyonun altında kalan iki kişi, yaşamını yitirdi.
Ankara'da hafriyat kamyonu iki kişinin feci şekilde ölümüne neden oldu.
Kaza, 4 Ağustos günü Çankaya'ya bağlı Emek Mahallesi'ndeki Kırım Caddesi'nde meydana geldi.
Semra Çevik ve Anıl Gülçür, özel bir şirkete ait şantiye alanının önünde yol kenarında yürüdüğü sırada, park halinde bulunan Murat Ü. yönetimindeki 06 COV 136 plakalı hafriyat kamyonu hareket etti.
BİRİ OLAY YERİNDE, DİĞERİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Sürücünün fark etmediği Çevik ve Gülçür, kamyonun altında kaldı.
Anıl Gülçür kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Semra Çevik, hastaneye kaldırıldı.
Çevik de tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Murat Ü., tutuklandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
