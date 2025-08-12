Ankara'da hafriyat kamyonu dehşeti: İki ölü

Ankara'da hafriyat kamyonu iki kişinin feci şekilde ölümüne neden oldu.

Kaza, 4 Ağustos günü Çankaya'ya bağlı Emek Mahallesi'ndeki Kırım Caddesi'nde meydana geldi.

Semra Çevik ve Anıl Gülçür, özel bir şirkete ait şantiye alanının önünde yol kenarında yürüdüğü sırada, park halinde bulunan Murat Ü. yönetimindeki 06 COV 136 plakalı hafriyat kamyonu hareket etti.