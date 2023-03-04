Ankara'da hareketli saatler | CHP'li belediye başkanlarından Kılıçdaroğlu'na destek

İYİ PARTİ'DE DE TOPLANTILAR SÜRÜYOR



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partili belediye başkanlarıyla buluştu.

Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya gelişinde Akşener'i, bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.

Basın mensuplarının sorularını, "Sağ olun, teşekkür ederim." diyerek yanıtsız bırakan Akşener, herhangi bir açıklama yapmadan toplantının yapılacağı salona geçti.

"BİZ MASADAN KALDIRILDIK DİYEBİLİRİZ"

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Paçacı, Akşener'in 6'lı masa toplantısından sonra yapılan ortak açıklamayı neden imzaladığı sorusu üzerine, "O bir anlayış birliğiydi. İYİ Parti'nin görüşü zaten belliydi. İYİ Parti bir sürpriz yapmadı." dedi.

"Uzun bir süredir kazanması yüksek bir aday üzerinde ısrarcıydı. Genel başkan büyük bir feragat örneği göstererek, 'Türkiye'nin önünü açacağım, ben aday olmayacağım' dedi. Bütün bunlar bu seçimin kazanılmasına yönelik hassasiyetten kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullanan Paçacı, "Biz masadan kaldırıldık diyebiliriz." dedi.

AKŞENER PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANTIYA KATILACAK MI?

Paçacı, Akşener'in pazartesi günü yapılacak 6'lı masa toplantısına katılıp katılmayacağı sorusuna, "Bilmiyorum" yanıtını verirken, aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de "Henüz bunlar konuşulmadı. Değerlendirme yapmak, yanlış olur." diye konuştu.