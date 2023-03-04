Ankara'da hareketli saatler | CHP'li belediye başkanlarından Kılıçdaroğlu'na destek

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı açıklamalarının ardından, gözler 6'lı masadaki diğer siyasi partilere çevrildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi bugün 17.00'de Saadet Partisi'nde buluşacaklarını açıkladı.
CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.
MYK'da Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamaları ile bundan sonra izlenecek yol haritası ele alınacak.
MYK toplantısı öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıklama yaparak "Büyükşehir belediye başkanımızın tamamı sayın genel başkanımızı ziyaret ederek desteklerini ifade ettiler, yanlarında olduğunu ifade ettiler. Her türlü alacağı kararda da yanında olduğunu söylediler." dedi.
KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜLER
CHP'li belediye başkanları, saat 13.00'te başlayacak olağanüstü MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, partiye gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Neler söyleyeceğimiz belli. Genel Başkan'ımızı destekliyoruz. Fikrimizde en ufak bir değişiklik olmadı. Mücadeleye devam edeceğiz demokrasi yolunda." dedi.
"İYİ Parti Genel Başkanı Akşener altılı masadan ayrıldığını açıkladı, nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Büyükerşen, "Talihsizlik" yanıtını verdi.
Görüşmeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.
Bu arada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın toplantının ardından bir süre daha Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile özel görüştüğü öğrenildi.
CHP'DEN ZİYARET AÇIKLAMASI
CHP'den yapılan yeni açıklamada büyükşehir belediye başkanlarının İYİ Parti Genel Merkezi'ne bir ziyaretinin planlanmadığı belirtildi.
İYİ PARTİ'DE DE TOPLANTILAR SÜRÜYOR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partili belediye başkanlarıyla buluştu.
Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya gelişinde Akşener'i, bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.
Basın mensuplarının sorularını, "Sağ olun, teşekkür ederim." diyerek yanıtsız bırakan Akşener, herhangi bir açıklama yapmadan toplantının yapılacağı salona geçti.
"BİZ MASADAN KALDIRILDIK DİYEBİLİRİZ"
Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Paçacı, Akşener'in 6'lı masa toplantısından sonra yapılan ortak açıklamayı neden imzaladığı sorusu üzerine, "O bir anlayış birliğiydi. İYİ Parti'nin görüşü zaten belliydi. İYİ Parti bir sürpriz yapmadı." dedi.
"Uzun bir süredir kazanması yüksek bir aday üzerinde ısrarcıydı. Genel başkan büyük bir feragat örneği göstererek, 'Türkiye'nin önünü açacağım, ben aday olmayacağım' dedi. Bütün bunlar bu seçimin kazanılmasına yönelik hassasiyetten kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullanan Paçacı, "Biz masadan kaldırıldık diyebiliriz." dedi.
AKŞENER PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANTIYA KATILACAK MI?
Paçacı, Akşener'in pazartesi günü yapılacak 6'lı masa toplantısına katılıp katılmayacağı sorusuna, "Bilmiyorum" yanıtını verirken, aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de "Henüz bunlar konuşulmadı. Değerlendirme yapmak, yanlış olur." diye konuştu.
DP BAŞKANLIK DİVANI OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
Demokrat Parti (DP) Başkanlık Divanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından olağanüstü toplandı.
Alınan bilgiye göre, DP Başkanlık Divanı, Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine yönelik açıklamasının ardından Genel Başkan Gültekin Uysal başkanlığında olağanüstü toplandı.
Parti genel merkezinde durum değerlendirmesinin yapıldığı toplantı sürüyor.
GELECEK PARTİSİ BAŞKANLIK KURULU DA TOPLANDI
Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplandı.
Davutoğlu, genel merkeze gelişinde partililerce karşılandı.
Basın mensuplarının, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine yönelik açıklamalarıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Davutoğlu, "Kurulları toplayacağız. Daha sonra saat 17.00'de de diğer liderlerle görüşeceğiz." dedi.