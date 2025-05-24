Ankara'da hastane önünde feci olay
Ankara'nın Mamak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu öldü.
Olay Mamak ilçesinde meydana geldi.
Mamak Devlet Hastanesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya 41 NR 029 plakalı otomobil çarptı.
Kazanın etkisiyle savrulan kişi hayatını kaybederken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Yayaya çarpan aracın sürücüsü gözaltına alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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