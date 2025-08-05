Ankara'da hastane yangını

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde yer alan Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin elektrik panosunda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan arıza panonun yanmasına yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Tedbir amaçlı hastanedeki sivil vatandaşlar ve hastalar tahliye edildi.

Arıza nedeniyle hastanede hizmete bir süre ara verildi. Ekipler tarafından çalışmaların devam ettiği belirtildi.