Ankara’da hastanede olay: Polis ve güvenliklere saldıran 10 kişi tutuklandı

Ankara’da inşaattan düşme sonucu tedavi için hastaneye getirilen bir kişinin yakınları, polis ve özel güvenlik görevlilerine saldırdı. Çıkan olayda 11 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 11 kişiden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara’da hastanede olay: Polis ve güvenliklere saldıran 10 kişi tutuklandı

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’nın Gölbaşı ilçesindeki devlet hastanesinde polise ve özel güvenlik görevlilerine saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişiden 10’u tutuklandı.

Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi’nde polise ve özel güvenlik görevlilerine saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10’u tutuklanırken, biri serbest bırakıldı.

Ankara’da hastanede olay: Polis ve güvenliklere saldıran 10 kişi tutuklandı - 1

NE OLMUŞTU?

Bala ilçesinde inşaattan düşerek yaralanan kişi, Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi’ne getirilmiş, burada, hasta yakınları ile sağlık personeli arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı.

Hasta yakınları, iddiaya göre, tartışmaya müdahale eden hastane polisi ve özel güvenlik görevlilerine saldırıda bulunmuş, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gözaltına almıştı.

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