Ankara'da hava sıcaklığı azalacak

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre 17 Ekim 2024 Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının bölge genelinde (6 ila 12 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilmektedir. Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgârlarla birlikte gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi ve bölge genelinde yağış geçişlerinin görüleceği tahmin edilmektedir.



Meydana gelebilecek kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi önem arz etmektedir. Önümüzdeki hafta başına kadar Ankara'da beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklığının 12 derece ila 2 derece değerlere kadar düşmesi beklenmektedir” denildi.