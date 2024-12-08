Ankara'da hırsızlara operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, kentte yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili özel analiz ekibi kurdu. Elde edilen güvenlik kameralarını inceleyen ekip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Eş zamanlı operasyonla şüpheliler adreslerinde gözaltına alındı. Şüphelilerden, hakkında 43 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T., evde gardırobun arkasında saklanırken yakalandı.

