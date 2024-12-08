Ankara'da hırsızlara operasyon

Ankara'da hırsızlara yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Ankara'da hırsızlara operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, kentte yaşanan olayları ile ilgili özel analiz ekibi kurdu. Elde edilen güvenlik kameralarını inceleyen ekip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Eş zamanlı operasyonla şüpheliler adreslerinde gözaltına alındı. Şüphelilerden, hakkında 43 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T., evde gardırobun arkasında saklanırken yakalandı.

Ankara'da hırsızlara operasyon - 1

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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