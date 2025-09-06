Ankara'da hortum oluştu

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Göksu Parkı civarında saat 15.00 sıralarında hortum oluştu.

Bölgedeki vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, hortum bir süre sonra etkisini kaybetti.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bazı vatandaşlar, oluşan hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

VALİLİK UYARDI

Öte yandan Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yerel kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Valilik, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.