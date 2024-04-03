Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde öğle saatlerinde atık kağıt ve lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

GÖKYÜZÜNÜ SİYAH DUMANLAR KAPLADI

Yangın, dakikalar içinde çevredeki iş yerlerine sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu.

İhbar üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Yenimahalle, Keçiören, Sincan ve Etimesgut belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ancak rüzgar, itfaiyenin çalışmasını güçleştirdi. İlk belirlemelere göre yangın çevredeki 4 iş yerinde etkili oldu. Bölgede park halindeki 2 otomobil de yandı.